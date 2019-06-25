غانا تبحث عن اللقب الخامس

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

في الوقت الذي تسعى فيه الكاميرون إلى اللقب السادس والاقتراب من مصر حاملة الرقم القياسي (7)، ستواجه في مجموعتها منتخباً لا يقل شأناً، هو الغاني المتوج أربع مرات (1963، 1965، 1978، 1982).

ويبدأ فريق المدرب كويسي أبياه حملته في البطولة الحالية بلقاء اليوم في الإسماعيلية ضد منتخب بنين المتواضع، الباحث عن فوز أول في البطولة التي يشارك فيها للمرة الرابعة، والأولى منذ 2010.

وقال لاعب بنين جوردان أديتوي لوكالة فرانس برس، في لقاء قبل انطلاق البطولة الإفريقية، رداً على ما إذا كان منتخب بلاده قادراً على تحقيق فوز تاريخي في النسخة الحالية «قد يبدو الأمر طموحاً جداً، لكن هدفنا هو بلوغ الدور ثمن النهائي»، المضمون لصاحبي المركزين الأولين في كل من المجموعات الست، وأفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

وأضاف «سنحاول تقديم مباراة كبيرة ضد أحد المنتخبين الكبيرين (الكاميرون وغانا)، وأيضاً ضد غينيا بيساو.. الفوز في مباراة ضمن أمم إفريقيا لمصلحة بنين سيدخل التاريخ. هذا سيكون أمراً استثنائياً».

وتابع بشأن المدرب الفرنسي ميشال دوسييه، الذي أشرف على بنين في أمم إفريقيا 2010، وعاد إلى الإدارة الفنية في يونيو 2018 «عندما تسلم مهامه، أعطانا توجيهات واضحة بشأن الطريقة التي يرغب أن تنفذ الأمور بها.. يتمتع بخبرة في كرة القدم الإفريقية»، مضيفاً «لقد أوصلنا إلى حيث كنا نريد أن نكون».