الأحمدي: أسود الأطلس واجه صعوبات أمام ناميبيا

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

اعترف كريم الأحمدي، لاعب وسط منتخب المغرب، بالصعوبات التي واجهت أسود الأطلس، في مباراة ناميبيا، مشيراً إلى أن الانتصار تطلب مجهوداً كبيراً من اللاعبين.

وقال الأحمدي، في تصريحات تلفزيونية: «الانتصار تطلب مجهوداً كبيراً من اللاعبين كافة.. لقد كان الأمر في غاية الصعوبة».

وأضاف: «بالفعل لم تكن الأمور سهلة كما توقعها البعض، هذه الصعوبات عاناها أيضاً منتخب مصر في مباراة الافتتاح أمام أنصاره، وعانتها نيجيريا».

وتابع: «المباريات الأولى عادة تكون معقدة، وتتطلب كثيراً من الصبر والحذر، وفي نهاية المطاف تجاوزنا كل العوائق، وانتصرنا بتلك الكيفية التي تابعها الجميع».

وأوضح: «ثلاث نقاط مع الانطلاقة تبقى محفزة وإيجابية في كل الأحوال، وبالتدريج سنضبط أمورنا ونتحسن».

واختتم الأحمدي تصريحاته: «عامل الحرارة كان مهماً أيضاً، خلال هذه المباراة في التأثير فينا بشكل سلبي، ونحن نتأقلم يوماً بعد يوم مع هذه الخصائص المناخية».