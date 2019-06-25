السنغال قوية بغياب هداف الدوري الإنجليزي

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

في غياب ساديو مانيه هداف الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المنصرم بالمشاركة مع المصري محمد صلاح والغابوني أوباميانغ، استهلت السنغال مشوارها في البطولة الإفريقية بفوز على تنزانيا بهدفين نظيفين.

وتفوق المنتخب السنغالي بقيادة مدربه ولاعبه السابق آليو سيسيه، فنياً وبدنياً على نظيره التنزاني المشارك في البطولة للمرة الأولى منذ 1980، في وقت غاب فيه مانيه «الموقوف».

ونجح «أسود تيرانغا» الذين شاركوا في نهائيات مونديال روسيا العام الماضي في افتتاح التسجيل، إثر هجمة مرتدة سريعة وصلت فيها الكرة الى كيتا بالدي المعار الى انتر ميلان الإيطالي من موناكو الفرنسي، فسددها بيسراه زاحفة تحت الحارس ايشي مانولا (28).

وأنقذ مدافع نابولي الإيطالي كاليدو كوليبلي مرماه من هدف أكيد، عندما تدخل في اللحظة الأخيرة ليبعد كرة كانت متجهة نحو مرمى فريقه (30). واستغل لاعب بروج البلجيكي كريبان دياتا تشتيتا خطأ لدفاع تنزانيا فأطلق كرة صاروخية من 20 متراً استقرت داخل الشباك (64)، علماً بأن الحكم ألغى هدفاً للسنغال أواخر الشوط الأول بداعي وجود لمسة يد. وقال دياتا الذي اختير أفضل لاعب في المباراة «نشعر بالرضا لأن الفريق لعب بطريقة جيدة. المهم كان الفوز في المباراة. أرفع قبعتي الى الفريق بأكمله، نحن نسير على الطريق الصحيح».

- السنغال بقيادة مدربها ولاعبها السابق آليو

سيسيه، تفوقت فنياً وبدنياً على منتخب تنزانيا

المشارك في البطولة للمرة الأولى منذ 1980.