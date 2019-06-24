حسام حسن: أداء مصر في الافتتاح ليس بالمستوى المطلوب

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أكد لاعب المنتخب المصري السابق والمدير الفني الحالي لسموحة حسام حسن، أن أداء الفراعنة لم يكن بالمستوى المطلوب في مباراة افتتاح كأس الأمم الإفريقية أمام زيمبابوي.

وقال حسام حسن في تصريحات تلفزيونية: «الإمكانات التي سخرتها مصر للبطولة لم تحدث في دول أخرى كثيرة.. ومصر معروفة بريادتها في إفريقيا والعالم كله». وأضاف «أداء المنتخب المصري في مباراة الافتتاح لم يكن على المستوى المأمول، خصوصاً في ظل مستوى زيمبابوي المفاجئ». وأوضح أن رهبة الحدث أثرت في أداء لاعبي المنتخب المصري، بجانب أن أغلب لاعبي الفراعنة لم يلعبوا على استاد القاهرة بحضور جماهيري كبير.

وتابع: «رغم ذلك مصر ستتصدر المجموعة، وفرصنا كبيرة في الدور الأول».