حجازي تعرض لكسر في الأنف ومستمر مع «الفراعنة»

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

قال الدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب المصري، لكرة القدم (الفراعنة)، إن المدافع أحمد حجازي خضع لفحص طبي أمس السبت بعد إصابته أول من أمس، خلال مباراة المنتخب أمام نظيره الزيمبابوي في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة في مصر حتى 19 يوليو المقبل. وقال أبوالعلا في تصريحات صحافية إن الأشعة التي أجريت على نجم دفاع منتخب الفراعنة، أثبتت إصابته بكسر في الأنف، وذلك إثر الالتحام الذي تعرض له خلال مباراة منتخب زيمبابوي، التي انتهت بفوز مصر 1/‏‏‏صفر. وأضاف أن إصابة اللاعب لن تعوقه عن استكمال المعسكر الحالي والمشاركة في التدريبات والمباريات بشكل طبيعي، بعد اتخاذ التدابير الطبية الواجبة في مثل هذه الحالة.