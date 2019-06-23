أغيري: الضغط والإجهاد وراء تراجع مستوى «الفراعنة»

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

اعتبر مدرب المنتخب المصري لكرة القدم، المكسيكي خافيير أغيري، أن الفراعنة حققوا الأهم بتأمين ثلاث نقاط في افتتاح كأس أمم إفريقيا، بالفوز على زيمبابوي 1-صفر، أول من أمس، وشدد على أن الضغط والإجهاد وراء تراجع مستوى الفريق، خصوصاً في الشوط الثاني، واعداً بتصحيح الوضع في المباريات المقبلة.

وقال أغيري في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: نحن بحاجة للفوز في كل المباريات حتى نحقق الهدف الأساسي، وهو التتويج بلقب البطولة. وتابع: أنا لست قلقاً على تراجع الأداء، وسنعالج مشكلة عدم القدرة على بناء الهجمة في الفترة المقبلة.

وشدد على أنه لم يكن يعلم مطلقاً بأزمة منتخب زيمبابوي، الذي لم يخض مرانه الأخير، مشيراً إلى أن كل ما يهمه هو فريقه، وليس له علاقة بما يحدث خارج إطار كرة القدم. وأكد كذلك أنه ليس سعيداً بنسبة 100٪؜ على أداء اللاعبين، خصوصاً في الشوط الثاني، الذي شهد تراجع الأداء كثيراً، وفقدان الكرة، والشعور بالإجهاد الشديد، وسيعمل على حل هذه المشكلات في اللقاءات المقبلة، موضحاً أنه غير قلق تماماً، لأنها المباراة الأولى للفريق فقط، ومن الطبيعي أن يحدث بعض التراجع في المستوى، نتيجة الضغط الكبير على اللاعبين.