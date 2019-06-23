مدرب زيمبابوي: أزمتنا المالية انتهت.. وتركيزنا كله على البطولة

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

قال مدرب المنتخب الزيمبابوي، صنداي شيزامغا، إن فريقه لم يلعب جيداً في الدقائق الأولى من مباراة مصر، بسبب القلق ورهبة البداية، قبل أن يدخل اللاعبون اللقاء تدريجياً. وأضاف في المؤتمر الصحافي بخصوص ما وقع للمنتخب في الأيام السابقة، ورفض اللاعبين التدريب بسبب الأزمة المالية، فأكد: أزمتنا المالية انتهت، ولم يعد لها وجود، وكل تركيزنا على البطولة الإفريقية فقط. وأوضح أن ذلك لم يؤثر في اللاعبين خلال مباراة مصر، واعداً بتقديم الأفضل في المباريات المقبلة. وقال: كنا الأفضل في الشوط الثاني، وصنعنا العديد من الفرص التي لم تسنح للتسجيل. وأضاف مدرب زيمبابوي، أن فريقه يجب عليه العمل أكثر من أجل التسجيل، متمنياً أن يكون أفضل في المرحلة المقبلة.