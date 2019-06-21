تعرف إلى موعد مباراة مصر وحفل فتتاح كأس أمم إفريقيا 2019 بتوقيت الإمارات

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تنطلق بطولة أمم إفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بعد ساعات قليلة ويفتتح منتخب مصر في الثانية عشر مساءً بتوقيت الإمارات فعاليات النسخة 32 من البطولة، بمواجهة منتخب زيمبابوي على استاد القاهرة الدولي.

وتشهد تلك النسخة من البطولة زيادة عدد المنتخبات المشاركة في النهائيات إلى 24 منتخبا، بالإضافة إلى مشاركة معظم اللاعبين المحترفين في الأندية الأوروبية، مما يجعلها تحظي باهتمام محبي الكرة المستديرة في كل بقاع العالم وليس في القارة السمراء فقط.

وتقع مصر في المجموعة الأولى تضم: (الكونغو- أوغندا - زيمبابوي)، وتقام مبارياتها على استاد القاهرة.

ومن المقرر أن يبدأ حفل افتتاح البطولة في العاشرة مساء، ويشهد مجموعة من الفقرات الفنية على رأسها أغنية لحكيم بعنوان "متجمعين".