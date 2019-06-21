منتخب الكاميرون يرفض السفر إلى مصر لخوض بطولة كأس أمم إفريقيا

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

رفض لاعبو حامل لقب كأس الإمم الإفريقية المنتخب الكاميروني التوجه إلى مصر مهددين بمقاطعة البطولة التي تبدأ اليوم الجمعة، حيث تم بالفعل تأجيل سفر البعثة بسبب رفض اللاعبين السفر قبل الحصول على مكافأتهم، وهدد قائد المنتخب إيريك شوبو موتينج وزملائه بمقاطعة البطولة بعدما أرسلوا خطابا للسلطات الرياضية في الكاميرون.

وتفصيلاً جاء رفض لاعبو الأسود الكاميرونية جاء بسبب عدم حصولهم على 40 مليون فرنك إفريقي من أجل المشاركة في كأس الأمم الإفريقية مصر 2019.

وفي تصريح رسمي نقله موقع “فيلجول” المصري عن وزير الرياضة في الكاميرون أدان خلاله موقف اللاعبين قائلا: "لقد حصل كل لاعب على 20 مليون فرنك كمكافأة وقد تم دفع هذه المكافأة بالكامل في حساباتهم".

وتابع وزير الرياضة: "من الواضح أن اللاعبين يضعون تهديدهم قيد التنفيذ، في حين كان هناك اعتقاد بأن القضية تم حلها من خلال تنظيم حفل وداع تم تنظيمه من أجلهم، لكنهم رفضوا احترام ما قام به الاتحاد، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي وزملائه حصلوا على 20 مليون فرنك كمكافأة على المشاركة في البطولة لكنهم يطالبون مضاعفة الرقم إلى 40 مليون قبل التوجة لمصر".

ووفقا لبعض التقارير فإن مكافأة الفوز باللقب فسيتم دفع 54.5 مليون فرنك إفريقي لكل لاعب، ولم يتحدد موعد مغادرة اللاعبين من العاصمة ياوندي إلى الإسماعيلية من أجل خوض نهائيات البطولة.

وتشارك الكاميرون في كأس الأمم الإفريقية للمرة 19، وتسعى لحصد لقبها السادس بعد نسخ 1984، 1988، 2000، 2002، 2017.