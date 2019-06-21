أزمة قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا.. زيمبابوي تهدد بالإنسحاب أمام مصر

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أبلغ مسؤولي منتخب زيمبابوي ملعب السكة الحديد بإلغاء المران الجماعي الرئيسي لهم قبل خوض مباراة افتتاح أمم إفريقيا ضد مصر مساء غدا الجمعة، وذلك بعد وجود تقارير تشير إلى أن منتخب زيمبابوي قد هدد بالإنسحاب من البطولة قبل خوض المباراة الإفتتاحية.

وذكر موقع “فيلجول” المصري أن سفير زيمبابوي في القاهرة يعقد اجتماعا مع لاعبي منتخب بلاده، لإثنائهم عن قرارهم بعدم لعب مباراة الافتتاح في كأس الأمم الإفريقية 2019 ضد مصر، وذلك بسبب إخلال الاتحاد الزيمبابوي ببرنامج المستحقات المتفق عليه مع اللاعبين.

وكان من المقرر أيضا أن يزور منتخب زيمبابوي استاد القاهرة لتفقده قبل خوض مباراة الافتتاح لكنه لم يذهب إلى هناك حتى ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس ليلة المباراة.

تقام مباراة افتتاح أمم إفريقيا بين مصر وزيمبابوي غدا الجمعة بملعب القاهرة الدولي في تمام الثانية عشر مساء بتوقيت الإمارات، وتضم المجموعة الأولى في البطولة الإفريقية كلاً من زيمبابوي بجانب مصر وأوغندا والكونغو الديمقراطية.