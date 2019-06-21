رجل أعمال جزائري مسجون يعرض ناديه للبيع

المصدر: الجزائر - د.ب.أ

عرض رجل الأعمال الجزائري علي حداد المسجون، مجموعته الإعلامية ونادي كرة القدم اتحاد الجزائر بطل الموسم المنتهي، للبيع بسبب «المشكلات المالية»، منذ بدء حملة محاربة الفساد في البلاد، بحسب بيان للمجموعة أمس.

وحكم الاثنين بالحبس ستة أشهر مع النفاذ على رجل الأعمال المقرب من عائلة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، بتهمة حيازة جواز سفر «بغير حق»، بعد أكثر من شهرين من توقيفه بينما كان بصدد السفر إلى تونس براً، كما تنتظره محاكمة أخرى في قضية فساد، بحسب محاميه خالد بورايو.

وعلي حدّاد صاحب أكبر مجموعة خاصة تعمل في أشغال الطرق، لكن لديها فروع متعددة في الصناعة والزراعة، إضافة إلى مجموعة إعلامية توظف 400 عامل وتضم قناتي «ذزاير تي في» و«ذزاير نيوز» وصحيفتي «وقت الجزائر» بالعربية و«لوتون» بالفرنسية. كما تملك مجموعة حداد نادي اتحاد الجزائر الذي تأسس في 1937 وفاز ثماني مرات بلقب البطولة، آخرها في الموسم المنتهي 2018/‏‏2019.