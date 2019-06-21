ميسي والأرجنتين في عنق الزجاجة.. وكولومبيا إلى ربع نهائي كوبا أميركا

المصدر: برازيليا - أ.ف.ب

فشل منتخب الأرجنتين في تحقيق الفوز للمباراة الثانية توالياً وانتزع نقطة التعادل من باراغواي 1-1 بركلة جزاء لقائده ليونيل ميسي، فيما بلغت كولومبيا ربع النهائي بفوزها المتأخر على قطر 1-صفر، أول من أمس في الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة كوبا أميركا لكرة القدم.

وبنقاطها الست، ضمنت كولومبيا صدارة المجموعة الثانية، لتلتقي في ربع النهائي وصيف المجموعة الثالثة في 28 الجاري في ساو باولو.

وحلت باراغواي ثانية بنقطتين، وتذيلت قطر مع الأرجنتين الترتيب بنقطة واحدة، علماً بأنهما يلتقيان في مباراة فاصلة في الجولة الثالثة الاخيرة بعد غد في مدينة بورتو اليغري البرازيلية.

وعلى ملعب مينيراو في بيلو هوريزونتي وأمام 35 ألف متفرج، جاءت بداية المباراة عقيمة وانتظرت الجماهير حتى الدقيقة 29 لمشاهدة تسديدة أولى لباراغواي عبر درليس غونزاليس.

وافتتحت باراغواي التسجيل عن طريق ريتشارد سانشيز بتسديدة يمينية من داخل المنطقة بعد عرضية من ميغل ألميرون (37). في الشوط الثاني، حاول المدرب ليونيل سكالوني تدعيم صفوفه، فدفع بالمهاجم الارجنتيني سيرخيو أغويرو بدلاً من روبرتو بيريرا.

وعادل ميسي نجم برشلونة الإسباني وأفضل لاعب في العالم خمس مرات من ركلة جزاء في الدقيقة 57، بتسديدة قوية متوسطة الارتفاع الى يسار الحارس روبرتو فرنانديز ومساعدة من تقنية الفيديو «في ايه آر» بعدما تبين أن هجمة الارجنتين الخطيرة ارتدت من يد ايفان بيريس.

وقال ميسي «عرفنا أنها ستكون مباراة صعبة. في الدقائق الأولى سيطرنا جيداً على الكرة، لكن بعد هدفهم عانينا قليلا. في الشوط الثاني قدمنا كل شيء وحققنا التعادل».

وتابع قائد الارجنتين الباحث عن أول ألقابه الكبرى مع بلاده «يجب أن نفكر بإيجابية ونحتفظ بالثقة. يجب أن نتحسن ونقدم أفضل ما لدينا في المباراة المقبلة. لدينا الثقة ومقتنع بأننا سنفوز في المباراة التالية».

وتدين الأرجنتين، وصيفة آخر نسختين والباحثة عن لقبها الأول منذ 1993، بنقطتها الى حارسها فرانكو أرماني الذي صد ركلة جزاء في الشوط الثاني لديرليس غونزاليس بعد خطأ متهور من المدافع نيكولاس أوتامندي على غونزاليس (63)، مجنباً بلاده خسارة ثانية بعد سقوطها افتتاحاً أمام كولومبيا صفر-2.

- الأرجنتين بحاجة للفوز في مباراتها الأخيرة بالدور الأول لضمان التأهل لربع النهائي.