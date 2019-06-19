العنزي يحصل على درجة البكالوريوس في الإعلام

المصدر: معاذ كمبال - العين

كشف مدافع فريق العين، مهند العنزي، عن حصوله على درجة البكالوريوس في تخصص الإعلام، ليكون بذلك اللاعب قد بدأ التخطيط لمستقبله بعد اعتزال كرة القدم بشكل كبير، خصوصاً أنه حصل على الرخصة التدريبية الاحترافية «C»، المعتمدة من الاتحاد الآسيوي قبل نهاية الموسم الحالي، بينما افتتح العام الماضي متجراً خاصاً لبيع العطور في مدينة العين تحت اسم «M19».

وقال العنزي، الذي يقضي حالياً إجازة نهاية الموسم، عبر تغريدة عبر حسابه الرسمي أمس: «الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه، اليوم تخرجت رسمياً وانتهى المشوار الجامعي، وتم حصولي على درجة بكالوريوس الإعلام، شكراً لكل شخص دعمني وشجعني، هذا من توفيق الله، ثم دعمكم».

- العنزي حصل أيضاً

على الرخصة التدريبية

الاحترافية «C»

المعتمدة من الاتحاد

الآسيوي.