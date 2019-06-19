شباب الأهلي يجدِّد عقود 4 لاعبين

المصدر: أحمد طارق - دبي

جددت شركة شباب الأهلي لكرة القدم عقود أربعة لاعبين في الفريق الأول، هم: حارس المرمى ماجد ناصر، ولاعب الوسط حسن إبراهيم، والثنائي الشاب خلفان النوبي وعيسى وليد عبيد.

وأكد مصدر في شباب الأهلي أن شركة الكرة تعمل على حسم العديد من الملفات المهمة خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن أبرزها كان تجديد عقود اللاعبين، الذين انتهت عقودهم بنهاية الموسم المنتهي أخيراً.

وأشار إلى أن شباب الأهلي بصدد الإعلان عن تعاقداته الجديدة، استعداداً للموسم المقبل، مبيناً أن شركة الكرة تفاضل بين أكثر من اسم للتعاقد مع ثلاثة لاعبين أجانب، بالاتفاق مع المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا.

- شباب الأهلي بصدد

الإعلان عن تعاقداته

الجديدة، استعداداً

للموسم المقبل.