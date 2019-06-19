محترف العين كودجو أفضل لاعب أجنبي في الدوري المغربي

المصدر: معاذ كمبال - العين

حصل لاعب فريق العين الجديد، التوغولي لابا كودجو، على جائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري المغربي لكرة القدم لموسم 2018-2019، في الحفل الذي نظمه الاتحاد المغربي أول من أمس، ويأتي تتويج كودجو للمرة الثانية خلال مشواره الاحترافي، بعد أن كان قد حصل على الجائزة عام 2016 كأفضل لاعب في الدوري الجابوني، حينما كان لاعباً لفريق بيتام.

- كودجو سيغيب عن المرحلة الأولى من تحضيرات العين للموسم الجديد، والتي تنطلق 6 يوليو المقبل.

وكشفت صحيفة «360Le» المغربية أن مهاجم فريق العين الجديد، التوغولي لابا كودجو، سيحصل على 60 مليار سنتيم مغربي، ما يعادل 22 مليوناً و800 ألف درهم، نظير انتقاله المجاني لصفوف «الزعيم»، بعد نهاية عقده مع فريقه السابق نهضة بركان المغربي الذي قضى معه مواسم ناجحة، وأسهم في وصول الفريق لنهائي كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفدرالية) الموسم الماضي.

وأكدت الصحيفة، في تقريرها، أن اللاعب التوغولي كودجو، الذي سيرتدي القميص رقم 9 مع فريق العين، بداية من الموسم الجديد، سيحصل على 20 مليار سنتيم مغربي (أكثر من سبعة ملايين درهم إماراتي)، عن كل موسم من المواسم الثلاثة التي وقعها مع فريق العين، وأكدت أن اللاعب سيحصل على امتيازات أخرى لم تحددها.

ولفت التقرير إلى أن نادي نهضة بركان المغربي حاول بشتى السبل تمديد عقده مع اللاعب كودجو، للاستمرار في صفوف الفريق، أو للاستفادة منه مالياً في حالة بيعه لكن اللاعب رفض وأصر على الرحيل، بينما سافر إلى الإمارات خلال الموسم، وتوصل إلى اتفاق نهائي مع مسؤولي العين، وعاد بعدها إلى المغرب وخاض رفقة فريقه نهضة بركان المباراة الأخيرة في الدوري الاحترافي أمام فريق سريع وادزم، سجل خلالها هدفه رقم 19 في الدوري، وودع بعدها الجماهير.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن محترف فريق العين سيغيب عن المرحلة الأولى من تحضيرات الفريق للموسم الجديد، والتي تنطلق يوم 6 يوليو، وتشهد إجراء الفحوص الطبية لجميع لاعبي الفريق، لأنه كان قد خضع للفحوص الطبية قبل التوقيع في صفوف الفريق، وسيحصل على إجازة إضافية حتى منتصف شهر يوليو المقبل، موعد السفر مع «الزعيم» إلى المعسكر الخارجي، المقررة إقامته في النمسا بداية من 18 يوليو وحتى 13 أغسطس.