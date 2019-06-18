لايبزيغ الألماني ينفي تلقي عروض لشراء فيرنر

المصدر: لايبزيغ - د.ب.أ

نصح المدير الرياضي لنادي لايبزيغ الألماني لكرة القدم، رالف رانكينغ، لاعبه تيمو فيرنر، بالاستمرار بين صفوف الفريق، نافياً في الوقت نفسه تلقي النادي أي عروض بشأن شراء نجم المنتخب الألماني.

وقال رانكينغ في تصريحات نشرتها مجلة «كيكر» الألمانية: «أرى أن هذا المكان مناسب بشكل أكبر لتيمو وأسلوب اللعب أيضاً، لو كنت أنا ممثله أو والده لكنت نصحته بكل وضوح بالبقاء وتمديد تعاقده».

ويمتد تعاقد فيرنر (23 عاماً) مع لايبزيغ حتى 30 يونيو 2020 حيث يمكنه الرحيل عن النادي مجاناً في حال عدم تجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة.

وأضاف رانكينغ قائلاً: «تيمو لا يرغب في تمديد تعاقده في الفترة الحالية، ولكن حتى الآن لم يصل معه أي نادٍ لاتفاق بشأن ضمه».