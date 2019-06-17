مانيه يغيب عن مباراة السنغال بسبب الإيقاف

المصدر: بور - جأش

أكد مدرب منتخب السنغال لكرة القدم أليو سيسيه، أن المهاجم ساديو مانيه سيغيب عن مباراة بلاده الافتتاحية ضد تنزانيا في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم بسبب الإيقاف.

وتفتتح السنغال الباحثة عن لقبها الأول في المسابقة القارية (حلت وصيفة في 2002)، مشوارها ضد تنزانيا في 23 يونيو الجاري في القاهرة، لكن نجم ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا سيغيب لحصوله على إنذارين في التصفيات.

وقال سيسيه قبل سفر فريقه من أليكانتي في إسبانيا إلى القاهرة: «غيابه لن يزعجنا بأي شكل من الأشكال». وتابع «بالطبع حضور ساديو مفيد، لكن من دونه نبقى أقوياء».

وحصل مانيه على إنذار في فوز السنغال على غينيا الاستوائية 1-صفر في 17 نوفمبر 2018، ثم خلال الفوز على مدغشقر 2-صفر في 23 مارس 2019.

وهذه المرة الثالثة التي يشارك فيها مانيه (27 عاماً) في المسابقة القارية، والثانية يغيب عن مباراتها الافتتاحية بعد 2015 ضد غانا.

وانضم مانيه الخميس الماضي إلى معسكر فريقه في إسبانيا، بعد حصوله على أيام راحة اضافية إثر تتويجه القاري مع ليفربول. ويتوقع أن يشارك في المباراتين التاليتين في دور المجموعات ضد الجزائر وكينيا.