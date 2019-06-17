بوغبا يلمّح إلى الرحيل عن مانشستر يونايتد

المصدر: لندن - د.ب.أ

يرى نجم الوسط الفرنسي بول بوغبا أن الوقت ربما قد حان للرحيل عن مانشستر يونايتد الإنجليزي، سعياً وراء مواجهة «تحديات جديدة».

وخاض بوغبا (26 عاماً) فترتين احترافيتين في صفوف مانشستر يونايتد، وجاءت الثانية في 2016 عندما انتقل إلى أولد ترافورد قادماً من يوفنتوس الإيطالي مقابل 112 مليون دولار.

وسجل بوغبا 24 هدفاً مع مانشستر، وفاز مع الفريق بلقب الدوري الأوروبي وكأس رابطة المحترفين، لكنه لم ينجح في كسب ثقة الجماهير بسبب تذبذب مستواه في بعض الأحيان.

وخرج بوغبا من حسابات المدرب البرتغالي السابق جوزيه مورينيو، الذي أقيل من منصبه في ديسمبر الماضي، كما عانى في بعض الوقت تحت قيادة المدرب الجديد أولي جونار سولسكاير.

وقال بوغبا في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام البريطانية أمس الأحد: «هناك الكثير من الحديث والكثير من التفكير أيضاً».

وأضاف «بالنسبة لي لقد قضيت ثلاثة أعوام في مانشستر وأديت بشكل رائع، بعض اللحظات الرائعة وبعض اللحظات السيئة، مثل أي شخص ومثل أي مكان آخر».

وأوضح «بعد هذا الموسم وبعد كل ما حدث هذا الموسم، ومع كون موسمي هو الأفضل لي، أعتقد ربما هو الوقت المناسب بالنسبة لي لمواجهة تحديات جديدة في مكان آخر، أفكر في هذه المسألة».

وأثيرت تكهنات واسعة حول رغبة ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع بوغبا، كما أن يوفنتوس أيضاً يسعى لاستعادة اللاعب، وفقاً لتقارير إعلامية.

• 24 هدفاً سجّلها بوغبا مع مانشستر، وفاز معه بلقبي الدوري الأوروبي وكأس رابطة المحترفين.