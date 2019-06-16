تأهل إنجلترا وإيطاليا إلى ثمن نهائي مونديال السيدات

المصدر: باريس - أ.ف.ب

منحت جودي تايلور منتخب إنجلترا بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي بتسجيلها هدف الفوز الوحيد في مرمى الأرجنتين، أول من أمس، في ختام الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ضمن كأس العالم في كرة القدم للسيدات المقامة حالياً في فرنسا، فيما اكتسحت إيطاليا جامايكا بخماسية بيضاء في المجموعة الثالثة وحسمت بطاقة التأهل. وسجلت تايلور الهدف في الدقيقة (61). وكانت اليابان تغلبت في وقت سابق على اسكتلندا 2-1 ضمن المجموعة الثالثة.

وتتصدر إنجلترا التي حققت فوزها الثاني على التولي ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط مقابل أربع لليابان، وصيفة بطلة عام 2015، ونقطة واحدة للارجنتين ولا شيء لأسكتلندا.

وباتت إنجلترا رابع منتخب يتأهل إلى ثمن النهائي بعد فرنسا (المجموعة الأولى) وألمانيا (الثانية) وإيطاليا (الثالثة).