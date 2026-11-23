أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية أمس، أن المسبار الأوروبي - الياباني المزدوج «بيبي كولومبو» نجح في دخول مدار كوكب عطارد، أصغر كواكب المجموعة الشمسية وأكثرها غموضاً للعلماء، بعد رحلة استغرقت ثماني سنوات، وذكرت الوكالة عبر منصة إكس، أن وحدة «ديناميكيات الطيران» أكدت أن المركبة دخلت بنجاح في مدار حول عطارد، مشيرة إلى أن فرق العمل تعكف حالياً على تحليل البيانات التي أرسلها المسبار.

وكانت الوكالة قد أعلنت أن «بيبي كولومبو» اتخذ الوضعية المطلوبة، ومن ثم بدأت عملية تشغيل محركاته، لمدة 37 دقيقة، بهدف تقليل سرعته، والتمكّن من دخول مدار عطارد، الكوكب الأقرب إلى الشمس.

وبدأت المركبة، التي تزن أربعة أطنان، رحلتها في أكتوبر 2018، وقطعت مسافة تزيد على 10 مليارات كيلومتر، ونفذت تسع عمليات تحليق بالقرب من كواكب أخرى لضبط سرعتها ومسارها نحو عطارد. واعتباراً من أبريل 2027 يبدأ المسبار الأوروبي «إم بي أو» بدراسة الكوكب بدقة غير مسبوقة، حيث سيقترب من سطحه إلى مسافة 480 كيلومتراً فقط، أمّا المسبار الياباني «ميو»، التابع لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا)، فسيركز على دراسة البيئة الفضائية المحيطة بالكوكب، لا سيما مجاله المغناطيسي، وذلك عبر اتخاذ مدار إهليلجي يبتعد في أقصى نقطة له مسافة 11 ألف كيلومتر عن الكوكب.

وبحسب خطة الرحلة، من المقرر أن ينفصل المسباران عن بعضهما بعضاً يومي التاسع و10 ديسمبر، ليتوجه كل منهما إلى مداره المخصص له.