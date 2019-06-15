سواريز استعان بأطباء نفسيين بعد حادثة "العض"

استرجع النجم الأوروغواياني لويس سواريز، الحادثة الشهيرة التي قام بها في بطولة كأس العالم 2014، عندما قام بـ"عض" كتف مدافع منتخب إيطاليا، جورجيو كيليني خلال مواجهة المنتخبين في دور المجموعات، ما تسبب بإيقافه أربعة أشهر.
وقال كيليني في تصريحات لصحيفة توتو سبورت، بحسب النشرة الرياضية، اليوم السبت: "كان خطأ كبيرًا، زوجتي سألتني لماذا قمت بهذا التصرف، قلت لها أننا فقط تشابكنا، لم أكن راضياً عما حصل على الإطلاق".
وأضاف كيليني: "استعنت بأطباء نفسيين وساعدوني على تقبل هذا الخطأ بعدما عانيت كثيراً، كنت سيئاً للغاية بحقي وحق عائلتي".