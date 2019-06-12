البرتغالي فونسيكا مدرباً لروما الإيطالي

المصدر: روما - أ.ف.ب

أعلن نادي روما أمس رسمياً تعيين البرتغالي باولو فونسيكا مدرباً للفريق الأول، بعقد لمدة سنتين قابل للتجديد لعام إضافي. وكان روما الذي بلغ نصف نهائي أبطال أوروبا عام 2018، عاش موسماً مخيباً واستغنى عن خدمات مدربه أوزيبيو دي فرانشيسكو في مارس الماضي، وعين بدلاً منه بصورة مؤقتة كلاوديو رانييري.

وبعد أن حاول التعاقد مع أنطونيو كونتي الذي انتقل للإشراف على إنترميلان، ومع جيان بييرو غاسبيرني الذي جدد عقده مع أتالانتا المتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، لجأ روما إلى فونسيكا الذي أشرف على تدريب شاختار دانييتسك الأوكراني في المواسم الثلاثة الأخيرة، ونجح في قيادته إلى الثنائية المحلية في كل موسم.

وسيخوض روما الدور التمهيدي الثاني لمسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، وقد يستغني عن بعض لاعبيه الأساسيين لأسباب اقتصادية، مثل المهاجم البوسني إدين دزيكو، والمدافع اليوناني كوستانتينوس مانولاس، والظهير الأيسر الصربي الكسندر كولاروف.