10 نجوم يتوقع تألقهم في «أمم إفريقيا»

المصدر: حميد نعمان - دبي

تستأثر النسخة 32 لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم بزخم إعلامي وكروي وجماهيري كبير، بالنظر إلى خصوصيتها، كونها الأولى في تاريخ المسابقة التي تقام بـ24 منتخباً، إلى جانب كونها تقام في فترة الصيف. وتشد البطولة أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، كونها تحظى بمشاركة نجوم عالميين، وقد تكون مهمة لبعضهم في سباق المنافسة على جائزة الكرة الذهبية، خصوصاً بالنسبة لهداف ليفربول وبطل أوروبا، المصري محمد صلاح، إلى جانب المغربي حكيم زياش، الذي قدم موسماً مميزاً مع أياكس، وكذلك الجزائري رياض محرز، بطل إنجلترا مع مان سيتي، والعديد من النجوم.. نلقي الضوء على أبرز 10 منهم في التقرير التالي:

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