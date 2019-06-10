30 ألف مشجع لمباراة مصر وتنزانيا الودية

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم طرح تذاكر مباراة منتخب الفراعنة وتنزانيا الودية اليوم، وذلك من خلال ثلاثة مراكز توزيع في ناديي الأولمبي والترام وميدان المطار ببرج العرب.

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره التنزاني باستاد برج العرب مساء الخميس المقبل في إطار استعدادات المنتخبين لخوض غمار بطولة إفريقيا التي تقام خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل بمصر.

وقال عامر حسين رئيس منطقة الاسكندرية المكلفة بتنظيم المباراة في تصريحات صحافية، إن الجهات الأمنية وافقت على دخول الجماهير بواقع 30 ألفاً.

وأضاف أنه تم تحديد سعر التذكرة الموحدة بـ30 جنيهاً والأولى بـ100 جنيه.

كما حددت إدارة استاد برج العرب أبواب 5 و6 و7 لدخول حاملي التذاكر الموحدة وباب 3 لحاملي تذاكر الدرجة الأولى وباب 10 للمقصورة الرئيسة وباب 2 للفريقين والحكام والإعلام وجمهور الفريق الضيف.