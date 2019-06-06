نيمار يغيب عن كوبا أميركا

المصدر: أحمد طارق-دبي

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اليوم الخميس، أن النجم نيمار سيغيب عن بطولة كوبا أميركا التي تستضيفها بلاده هذا الشهر، وذلك بسبب إصابة "خطرة" تعرض لها خلال مباراة ودية.

وأفاد الاتحاد في بيان أنه "بسبب خطورة إصابته، لن يتمكن نيمار من التعافي للمشاركة في كوبا أمريكا" التي تقام في البرازيل بين 14 يونيو و7 يوليو.

وكان نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي قد خرج مصاباً اليوم الخميس، في برازيليا، وشوهد أغلى لاعب في العالم وقد لف كاحله الأيمن بكيس من الثلج، واحتاج إلى معاونة أفراد من الجهاز الطبي لمغادرة أرض الملعب بعد تعرضه للإصابة.