إسقاط شكوى الاغتصاب بحق كريستيانو رونالدو

المصدر: جوني جبور- دبي

أفاد تقرير صادر عن وكالة بلومبروغ، أن شكوى الاغتصاب التي رفعت بحق نجم يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو (34 عاما) قد تم إسقاطها.

وكانت عارضة الأزياء الأميركية كاثرين مايورغا قد اتهمت اللاعب البرتغالي باغتصابها عام 2009 في غرفتها في الفندق، وأنه مارس عليها ضغوطاً لتوقيع اتفاق مالي لالتزام الصمت بشأن ما حصل.

ووفقاُ لموقع وكالة بلومبرغ اليوم، فقد تم إسقاط الشكوى بحق نجم يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، إلا أنه لم يحدد ما إذا تم التوصل إلى اتفاق مالي بين الطرفين.

وسبق للنجم البرتغالي رونالدو نفيه وبشدة للاتهامات التي تقدمت بها عارضة الأزياء السابقة مايورغا، ومزاعمها المتعلقة بالشكوى المقدمة المتعلقة بأن رونالد قام باغتصابها في 13 يونيو من عام 2009 في غرفتها في الفندق.

وكانت مايورغا قد صرحت العام الماضي، أنها سبق لها أن توصلت إلى تسوية مالية مع رونالدو، إلا أنها شعرت بعد فترة قصيرة من عملية الاغتصاب المزعومة بصدمة عاطفية لم تسمح لها بالمشاركة في عملية الوسادة، ما استدعى إلى رفع الدعوى القضائية بحقه.