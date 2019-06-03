كلوب يتغزل بأليسون.. وبوكيتينو «لا يصدق» ما حدث

المصدر: مدريد - الإمارات اليوم ووكالات

شددت أسرة نادي ليفربول على أن الأداء لم يكن مهماً في نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بقدر الفوز على مواطنه توتنهام 2-صفر والتتويج باللقب الذي خسره الفريق الموسم الماضي أمام ريال مدريد الإسباني.

ولم تأتِ المباراة على مستوى التوقعات من حيث المتعة الفنية، وحسمها البلجيكي البديل ديفوك أوريجي في لحظاتها الأخيرة بتسجيل الهدف الثاني، ليضيف ليفربول لقباً جديداً بعد أعوام 1977 و1978 و1981 و1984 و2005، فيما أخفق توتنهام في أول مباراة نهائية له في المسابقة القارية الأهم.

وانفرد ليفربول في المركز الثالث التاريخي بعد ريال مدريد الإسباني (13) وميلان الإيطالي (7)، بعدما كان يتساوى مع برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني.

للإطلاع على أبرز التصريحات بعد تتويج ليفربول باللقب، يرجى الضغط على هذا الرابط.