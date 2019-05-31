إيقاف الأمين العام السابق لاتحاد أوقيانيا بسبب قضايا فساد

المصدر: لوزان - أ.ف.ب

أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأمين العام السابق لاتحاد أوقيانيا، تاي نيكولاس، ثماني سنوات، لاختلاس الأموال والرشوة، بحسب المنظمة الدولية، أمس.

ويأتي الإيقاف ضمن سلسلة فضائح في اتحاد أوقيانيا، الذي أثير جدل حول بناء مقره المترف في أوكلاند.

وجاء في بيان «فيفا» أن نيكولاس، أحد أعضاء لجان «فيفا» السابقين، دين بتهمة الاختلاس «وتقديم وقبول الهدايا وغيرها من المزايا». وتم تغريمه 50 ألف فرنك سويسري (نحو 50 ألف دولار)، وإيقافه عن النشاط الكروي لثماني سنوات، لمخالفته أنظمة قانون الأخلاقيات لدى «فيفا».