ريال مدريد يخطط "لسرقة" صفقة مهمة من برشلونة

المصدر: حميد نعمان - دبي

دخل ريال مدريد السباق الكبير للأندية الاوروبية على أمل التوقيع مع أبرز نجم صاعد في القارة العجوز، الموهبة الهولندية، الشاب وقائد أياكس الهولندي، ماتياس دي ليخت (19 سنة)، الذي ارتبط بشدة بالانتقال إلى برشلونة الاسباني.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية اليوم إن قرار النادي الملكي بالسعي للتعاقد مع دي ليخت يعود إلى رغبته في تعويض الرحيل المتوقع لقائد الفريق، سيرجيو راموس، الذي يتوقع انتقاله إلى الصين.

وكشفت الصحيفة أن إدارة النادي الاسباني وضعت دي ليخت على رأس قائمة المطلوبين لمرافقة الفرنسي رافاييل فاران في خط الدفاع، خاصة بعد أن قدم مستوى مميزا في أبطال أوروبا هذا الموسم.

وكانت الصفقة شبه مكتملة بين برشلونة ودي ليخت، قبل أن يطالب وكيل الاخير بزيادة المبلغ المالي ليتعدى الـ80 مليون يورو، مع رفع راتب اللاعب، وهو ما رفضه برشلونة.

وقام مان يونايتد الانجليزي بتقديم عرض سخي للاعب لكنه تردد في قبوله بسبب عدم مشاركة "الشياطين" في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ولن يجد ريال مدريد مشكلة في الاستجابة لطلبات دي ليخت المالية، بالنظر إلى أنه سيعوض القائد راموس، صاحب أعلى راتب في ريال مدريد.