كلوب يسخر من غوارديولا: لم يصل إلى نهائي الأبطال منذ فترة طويلة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أكد المدرب الألماني يورغن كلوب، استعداده للمباراة التاريخية لفريقه ليفربول أمام توتنهام في نهائي دوري الأبطال يوم السبت المقبل، حيث ظهر في المؤتمر الصحافي للمباراة النهائية متحدثاً عن المباراة الهامة كما سخر يورغن كلوب ضاحكاً من مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، بعدما قال أن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز أهم من بطولة دوري أبطال أوروبا، ليرد الألماني بأن ذلك بسبب عدم وصوله لنهائي البطولة القارية منذ فترة طويلة.

وقال المدرب يورغن كلوب في المؤتمر الصحافي وهو يضحك: “بيب جوارديولا كان عليه أن يخرج ويقول أن الدوري الإنجليزي أهم من دوري أبطال أوروبا، لأنه لم يلعب المباراة النهائية منذ فترة طويلة.

وأضاف: “جوارديولا هو أفضل مدرب في العالم، ويستحق كل الأوسمة التي تلقاها، ولكن بطولة دوري أبطال أوروبا أهم من الدوري الإنجليزي لأنني لا يزال بإمكاني الفوز بها، وفي ذات الوقت حاولنا تحقيق البريميرليج ولكن السيتي كان أفضل منا، ولكن أعتقد أن موسمنا أفضل من موسمهم”.

ونجح نادي مانشستر سيتي بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم وبفارق نقطة فقط أقرب ملاحقيه ليفربول الذي وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لملاقاة توتنهام.