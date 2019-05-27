الترجي يحتج على الغامبي باكاري غاساما

المصدر: أحمد طارق-دبي

كشف الترجي التونسي عن إرساله خطاباً رسمياً إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، أعلن فيها تحفظاته ضد الحكم الرئيسي لمباراته المرتقبة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي، قبل أن يتم تعيينه.

وتحمل المراسلة التي نشرها الترجي تاريخ 13 مايو وتتضمن تحفظات ضد الحكم الغامبي باكاري غاساما تحسباً لتعيينه في مباراتي الذهاب بالرباط أو الإياب بتونس.

واستند الترجي في موقفه إلى أداء غاساما "المنحاز" حسب تقييمه، في نهائي 2017 بين الوداد والأهلي المصري والذي توج بلقبه الوداد بفوزه على أرضه بهدف نظيف، بعد تعادل الفريقين في برج العرب بالاسكندرية بهدف لمثله.

كما أشار الترجي إلى تغاضي الحكم عن ركلة جزاء لصالحه في مباراته ضد مازيمبي الكونغولي في ذهاب الدور نصف النهائي من النسخة الحالية لدوري الأبطال.