روني ينقذ «يونايتد» من الهزيمة

المصدر: لوس أنجلوس - د.ب.أ

سجل المهاجم الإنجليزي المخضرم، واين روني، هدفاً من ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة، لينتزع تعادلاً ثميناً 1-1 لفريقه دي سي يونايتد مع مضيفه نيو إنجلاند ريفوليوشن، أول من أمس، في دوري كرة القدم الأميركي للمحترفين. وفي مباريات أخرى، فاز فانكوفر وايتكابس على دالاس 2-1، ومينيسوتا يونايتد على هيوستن دينامو 1-صفر، وكولورادو رابيدز على كولومبوس كرو 3-2،وبورتلاند تيمبرز على مضيفه فيلادلفيا يونيون 3-1، ونيويورك ريد بولز على مضيفه سينسيناتي 2-صفر، وتعادل شيكاغو فاير مع نيويورك سيتي 1-1.

ومع تعادله الصعب، انفرد دي سي يونايتد بصدارة المجموعة الشرقية، رافعاً رصيده إلى 25 نقطة.

ورفع نيو إنجلاند ريفوليوشن رصيده إلى 13 نقطة في المركز الـ11 قبل الأخير بالمجموعة نفسها.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، ثم تعرض مات تيرنر حارس مرمى نيو إنجلاند ريفوليوشن للطرد ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 56، للخشونة مع روني. ورغم النقص العددي في صفوف الفريق، تقدم ريفوليوشن بهدف سجله خوان أجوديلو من ضربة رأس في الدقيقة 60، إثر تمريرة عرضية من كريستيان بينيلا.

وترجم روني محاولات دي سي يونايتد لتحقيق التعادل إلى هدف ثمين في الدقيقة الأخيرة من المباراة، عبر ضربة جزاء فشل الحارس البديل نايتون في التصدي لها، لتكون الهدف الثامن لروني في البطولة هذا الموسم.