مدافع نابولي يرفض اللعب مع الجزائر في كأس أمم إفريقيا

المصدر: الجزائر - د.ب.أ

كشف تقرير إخباري أن مدافع نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم، الجزائري فوزي غلام، رفض المشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

ونقل الموقع الإلكتروني الإخباري «سبورتس نيوز ديزاد»، عن مصدر داخل الاتحاد الجزائري، قوله إن المدير الفني لـ«الخضر»، جمال بلماضي، اضطر إلى تعديل قائمة اللاعبين النهائية التي ستشارك في بطولة كأس أمم إفريقيا، بعدما رفض غلام المشاركة في البطولة.

وأوضح المصدر ذاته، أن بلماضي كان يأمل وجود غلام في القائمة النهائية برفقة زميله في نابولي، آدم وناس، بدليل توجيه دعوة رسمية لهما، قبل أن يضطر إلى مراجعة حساباته بعد هذا الموقف غير المنتظر.

كما نوه بأن غلام كشف لمقربيه أنه لم يتقبل حتى اليوم الانتقادات التي طالته، بعد الخطأ الذي ارتكبه في المباراة التي خسرتها الجزائر أمام تونس صفر -2، في الدور الأول من بطولة كأس أمم إفريقيا، التي استضافتها الغابون قبل عامين، فضلاً عن استيائه الكبير من الاتحاد الجزائري، الذي شكّك في إصابة تعرض لها مع فريقه نابولي العام الماضي.