محمد صلاح خارج ترشيحات "لاعب العام" في إنجلترا للمرة الثانية

المصدر: جوني جبور-دبي

خرج نجم ليفربول الإنجليزي الفرعون المصري محمد صلاح، وللمرة الثاني في الموسم الحالي من ترشيحات الفوز بجائزة "لاعب العام في إنجلترا" الجائزة الممنوحة من رابطة اللاعبين المحترفين.

وكانت رابطة المحترفين الإنجليزية قد منحت مدافع فريق ليفربول، الهولندي فيرغيل فان ديك، جائزة لاعب العام في إنجلترا، بعدما رشحته مع خمسة لاعبين أخرين ليس من بينهم محمد صلاح.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين، قائمة المرشحين للفوز بنفس الجائزة أيضاً، ولكن هذه المرة سيكون الاختيار بناءً على تصويت الجماهير فقط، لتضم القائمة كل من مهاجم مانشستر سيتي الأرجنتيني سيرجيو أغويروا، وزميليه في الفريق الإنجليزي رحيم سترلينغ والبرتغالي بيرناردو سيلفا، بالإضافة إلى نجمي ليفربول، السينغالي ساديو ماني، والهولندي فيرغيل فان ديك، بجانب نجم تشيلسي البلجيكي إيدين هازارد.

وأشارت رابطة اللاعبين المحترفين إلى أن التصويت سيستمر حتى صباح الاثنين 27 مايو الجاري، على أن يتم الإعلان بعدها عن الفائز بالجائزة في الموسم الحالي.





