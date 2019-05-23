وفاة حكم تعيد الجدل حول اللعب في مرتفعات لاباز

المصدر: لاباز - أ.ف.ب

أعادت وفاة حكم في بوليفيا خلال مباراة على ارتفاع أكثر من 4000 متر، فتح النقاش حول المنافسات على ارتفاعات لاباز الشاهقة، والتي حظرها الاتحاد الدولي (فيفا) لفترة بسبب خطورتها على صحة اللاعبين.

وأصيب الأحد الماضي الحكم فيكتور هوغو هورتادو (32 عاماً) بنوبة قلبية في الدقيقة 49 من مباراة أولويز ريدي وأورينتي بتروليرو ضمن دوري الدرجة الأولى. أسعف للمرة الأولى على أرض ملعب «إيل ألتو» البلدي، أحد أعلى الملاعب في العالم على ارتفاع يبلغ 4090 متراً.

نُقل على حمالة وتأرجحت ذراعاه، فيما وُضع له قناع أوكسجين قبل وصوله الى المستشفى، لكنه أسلم الروح بعد تعرضه لنوبة قلبية ثانية. وفي محاولة لوضع حد للجدل حول هل السبب في الوفاة الارتفاعات الشاهقة أم مسألة مرضية لدى الحكم، بادر الاتحاد البوليفي «لدعوة أربعة اختصاصيين محترفين في هذا الموضوع لتقديم تقرير سريري وطبي» في غضون 10 أيام، بحسب ما أفاد رئيسه.