تأجيل حسم لقب الدوري الجزائري إلى الجولة الأخيرة

المصدر: الجزائر - د.ب.أ

تأجل حسم لقب دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم إلى الجولة الأخيرة، بعدما سقط اتحاد الجزائر المتصدر في فخ التعادل 1/‏1 مع ضيفه مولودية وهران، وفوز شبيبة القبائل الوصيف على مضيفه نصر حسين داي 2/‏1، أول من أمس، في الجولة الـ29 قبل الأخيرة من المسابقة.

وتلعب الجولة الأخيرة الأحد المقبل، حيث ستحدد نتائجها أيضاً هوية الفرق النازلة للدرجة الثانية. وبات في رصيد اتحاد الجزائر 50 نقطة مقابل 49 نقطة لشبيبة القبائل. وفي الجولة الأخيرة يحل اتحاد الجزائر ضيفاً على شباب قسنطينة، بينما يستضيف شبيبة القبائل أهلي برج بوعريريج.