«الفورمولا1» تودع الأسطورة النمساوي لاودا عن 70 عاماً

المصدر: فيينا - أ.ف.ب

توفي، أول من أمس، عن سن 70 عاماً، أسطورة سباقات الفورمولا1، وبطل العالم السابق ثلاث مرات النمساوي نيكي لاودا، الذي اقترنت مسيرته بحادث مروع كاد أن يودي بحياته، تعرض له عام 1976، وتسبب باشتعال النيران في سيارته، وهو بداخلها.

وأفاد متحدث باسم عائلة لاودا، لوكالة «فرانس برس»، بأن الأخير، الذي خضع العام الماضي لعملية زرع رئة، أسلم الروح على سرير في المستشفى الجامعي في مدينة زيوريخ السويسرية، محاطاً بأفراد عائلته.

وقالت عائلته، في بيان نشرته وسائل إعلام نمساوية: «بحزن عميق، نعلن أن عزيزنا نيكي توفي بسلام، يوم الإثنين 20 مايو 2019، محاطاً بأسرته».

وأحرز لاودا، المولود في العاصمة النمساوية فيينا، بطولة العالم للفورمولا1 ثلاث مرات: (1975 و1977 مع فيراري، و1984 مع ماكلارين)، في مسيرة تحول خلالها إلى إحدى أساطير سباقات السرعة، سواء لمهارته على الحلبة، أو لقدرته على العودة إلى المنافسة بعد الحادث الشهير.

وطبع لاودا بصمته في الحلبات خلال السبعينات ومطلع الثمانينات من القرن الماضي، لكن المحطة الأبرز كانت نجاته من الموت في الأول من أغسطس عام 1976، عندما تعرض على متن سيارته فيراري، لحادث مروع على حلبة نوربورغرينغ الألمانية، أدى إلى إصابته بحروق بالغة، لم يمحُ الزمن آثارها من على وجهه.

والتهمت النيران سيارته بعد خروجها عن المسار، ويدين ببقائه على قيد الحياة لتدخل السائقين الآخرين، الذين أخرجوه من السيارة، بعدما ظل بداخلها لنحو دقيقة.

وصدمت صور الحادث العالم بأسره، لكن لاودا المقاتل عاد إلى الحياة، والسباقات. بعد نحو ستة أسابيع فقط من رقوده على سرير المستشفى بين الحياة والموت، أذهل لاودا الجميع بقراره المشاركة في سباق جائزة إيطاليا الكبرى، رغم آثار الحادث والإصابات الخطيرة على وجهه.

- أحرز لاودا بطولة العالم للفورمولا1 ثلاث مرات: (1975 و1977 مع فيراري، و1984 مع ماكلارين).