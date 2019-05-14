أصحاب السوابق لن يدخلوا ملاعب كوبا 2019

المصدر: أحمد طارق - دبي

لن يتمكن المشجعون من أصحاب سوابق العنف من دخول البرازيل، وحضور النسخة المقبلة من بطولة كوبا أميركا 2019، التي ستستضيفها البلاد في الفترة من 14 يونيو وحتى 7 يوليو وذلك حسبما أعلنت حكومة الرئيس البرازيلي غايير بولسونارو.

وأوضحت وكالة الأنباء الإسبانية انه وفقاً للائحة التي نشرت في الجريدة الرسمية، وفي جميع المطارات والموانئ والمعابر الحدودية البرية، ستحصل سلطات الهجرة على معلومات مقدمة من دول أخرى، وستمنع دخول الأشخاص الذين شاركوا في أعمال عنف في الملاعب أو متعلقة بكرة القدم إلى البرازيل.

وبالفعل تم تنفيذ هذه التدابير بداية من اليوم، سيتم إيقاف العمل بها في 7 يوليو المقبل بانتهاء البطولة.