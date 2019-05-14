بالفيديو: اتصالات "المدمنين" زادت 400 % بسبب محمد صلاح

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

واصل هداف الدوري الإنجليزي النجم المصري محمد صلاح، سيطرته على قلوب محبيه في مصر في كل المجالات وتأثيره الإيجابي في المجتمع خاصة مع حملته الإعلانية الأخيرة الخاصة بالمخدرات حيث طرح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي المصري إعلاناً جديداً ضمن الحملة التي يشارك بها لاعب كرة القدم محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، للتوعية بمخاطر الإدمان.

يظهر في الإعلان شخص يشبه محمد صلاح، وهو يلعب الكرة قبل أن يجلس ويبدأ في تدخين سيجارة، ثم يأتي ظهور محمد صلاح يوجه رسالة إلى من اعتقدوا أنه يدخن في المشهد وأن هذا كافيا كي يبدأو في الخوف على صحتهم والتوقف عن التدخين، وحمل الإعلان شعار "الحياة أحلى من غير تدخين".

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية الدكتورة غادة والى، في حوار لها مع مجلة "7 أيام" المصرية عن كيفية تأثير لاعب بحجم محمد صلاح على حملة التوعية بمخاطر الإدمان.

وصفت والي محمد صلاح بانه البطل والقدوة للشباب " محمد صلاح بلا شك هو البطل.. النجم والشريك في هذا النجاح، الملهم والقدوة لفئات ضخمة جدا من الشباب بجانب أنه مصدر فرحة للمصريين، و كان متفاعلاً بشكل كبير جدًّا مع الحملة".

وصرحت غادة والي، قائلة: "رسالتنا الموجهة فى الإعلانات ليست فقط للتوعية ضد التدخين والمخدرات، ولكن أيضًا للتوجه برسالة يحث محتواها على الإصرار على النجاح والسعى لتحقيق الحلم، والتمسك بالهدف وأن تصل فى النهاية إلى حلمك، وتُحقق ذاتك، وتوجيه رسائل للشباب من خلال نموذج مؤثر ومُلهم لهم".

وكشفت الدكتوره غادة والي، أن تأثير الاستعانة بمحمد صلاح إيجابيا بشكل كبير، حتى أن نسبة تلقى الاتصالات من المدمنين ومتعاطى المخدرات للعلاج بعد إعلان 2018 ارتفعت إلى 400 %.