الزمالك يتلقى صدمة قبل خوض نهائي أفريقيا

المصدر: أحمد طارق - دبي

تلقى الزمالك نبأ صادماً بإصابة الحارس البديل عماد السيد بكسر في إصبع باليد، قبل أيام من مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم أمام نهضة بركان، التي كان من المتوقع أن يعوض فيها غياب الحارس الأساسي الموقوف محمود عبد الرحيم (جنش).

وأصيب السيد في الدقائق الأخيرة خلال الفوز 2-1 على الداخلية في الدوري المصري الممتاز أمس الأحد، وترك الملعب ليحل مكانه الحارس الثالث عمر صلاح.

وتعرض غنش للطرد أمام النجم الساحلي ليغيب عن ذهاب الدور النهائي أمام نهضة بركان في المغرب في 19 مايو الجاري، وفي ظل إصابة السيد سيضطر المدرب كريستيان غروس للاعتماد على صلاح قليل الخبرة مع ضرورة توفير بديل.

وقال المشرف العام على الكرة بالزمالك، أمير مرتضى منصور، لموقع النادي الإلكتروني: "تعرض عماد السيد لكسر وخلع مفصلي في اليد وسيحتاج للخضوع لجراحة".