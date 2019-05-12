ماذا طلب ليفربول من محمد صلاح في “لحظة الحسم”

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

طالب نادي ليفربول نجمه المصري محمد صلاح، بذل قصارى جهده في مباراة الفريق أمام ولفرهامتون على ملعب “أنفيلد” الأحد، في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشدد النادي الإنجليزي على أن حصول صلاح على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، سيقوده ليصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يحقق هذه الجائزة للعام الثاني على التوالي.

ويخوض فرقة المدرب الألماني يورغن كلوب، مواجهة من العيار الثقيل يأمل من خلالها للحصول على لقب الدوري ولكنه سينتظر نتيجة فريق مانشستر سيتي بقيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، الذي يلعب في التوقيت نفسه أمام برايتون، إذ يحتاج ليفربول إلى الفوز بأي نتيجة، بشرط أن يتعثر مانشستر سيتي في مباراته أمام برايتون، على ملعب “فالمر”، في نفس التوقيت، ليتوج الريدز باللقب رسميًا.

ويسعى محمد صلاح “26 عامًا” إلى قيادة فريقه للفوز باللقب الغائب منذ 29 عامًا، لكنه أيضًا لديه هدف شخصي يسعى لتحقيقه، خصوصا أن النجم المصري يتصدر سباق الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 هدفًا، بفارق هدفين عن سيرجيو أجويرو وبير إيمريم أوباميانج، حيث يملك كلاهما 20 هدفًا.

وكان صلاح قد حصل على جائزة لقب الهداف الدوري الموسم الماضي، بعد أن حقق 32 هدفًا متفوقًا بفارق هدفين على أقرب منافسيه الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام.