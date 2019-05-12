الاتحاد الدولي يوسّع عقوبة وكيل اللاعبين رايولا

المصدر: لندن - أ.ف.ب

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إيقاف وكيل الأعمال الشهير، الإيطالي - الهولندي مينو رايولا، مع قريبه وشريكه فينتشنزو، عن العمل في كل أنحاء العالم لثلاثة أشهر وشهرين توالياً.

وذكر «فيفا» في بيان «قررت لجنة الانضباط توسيع العقوبة التي فرضها الاتحاد الإيطالي لكرة القدم على الوكيلين كارمين (مينو) وفينتشنزو رايولا لتصبح دولية».

وكان رايولا أكد، الخميس الماضي، عزمه على اللجوء إلى القضاء ضد عقوبة إيقافه عن العمل لثلاثة أشهر، فرضها بحقه الاتحاد الإيطالي للعبة من دون أن يحدد أسبابها، ما سيحول دون قيام رايولا، الذي يتولى إدارة أعمال لاعبين، مثل الفرنسي بول بوغبا (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، والإيطالي ماريو بالوتيلي (مرسيليا الفرنسي)، والمهاجم الشاب مويز كين (يوفنتوس الإيطالي)، بأي نشاط في الأشهر المقبلة.

وفي بيان تعليقاً على العقوبة، تعهد وكيل الأعمال باللجوء إلى القضاء لمواجهة اتحاد إيطالي اعتبر أنه «ضعيف وغير موجود».

واعتبر رايولا أن العقوبة التي تمنعه دون إبرام اتفاقات مع الأندية الإيطالية في الفترة المحددة «لن تكون لها مضاعفات على اللاعبين الذين أمثلهم».