الكويت يحتفظ بلقب الدوري المحلي للعام الثالث على التوالي

المصدر: الكويت - أ.ف.ب

احتفظ الكويت بلقب بطولة الدوري الكويتي لكرة القدم للموسم الثالث على التوالي بفوزه على السالمية 4-1 في المرحلة 18 الأخيرة أول من أمس. وسجل للفائز فيصل زايد (8) ويعقوب الطراروة (29 من ركلة جزاء و42) وفهد الهاجري (60) وللخاسر المغربي سفيان طلال (39).

ورفع الكويت رصيده في المسابقة الى 15 لقبا خلف العربي (16) والقادسية صاحب الرقم القياسي (17). وبات للكويت 42 نقطة أهلته لتحقيق الثلاثية المحلية المتمثلة في الدوري وكأسي ولي العهد والأمير، فيما انهى السالمية المنافسات في المركز الثالث برصيد 33 نقطة.

وانهى القادسية الموسم في المركز الثاني برصيد 36 نقطة بعد خسارته بهدف امام الشباب الثامن الذي أمن بقاءه في دوري الاضواء برصيد 16 نقطة.

وفاز الفحيحيل في مباراة تحصيل حاصل على العربي 3-صفر بعدما كانت مسألة هبوطه الى دوري الدرجة الاولى حسمت سابقاً.ورفع الفحيحيل رصيده الى 13 نقطة في المركز العاشر الاخير بيننا تجمد رصيد العربي عند 27 نقطة في المركز الخامس.

وهبط الجهراء بعد خسارته امام التضامن صفر-2، اذ تجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز التاسع، فيما انقذ التضامن نفسه منهيا المسابقة برصيد 17 نقطة في المركز السابع.