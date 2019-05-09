محمد صلاح لن يحمل الدرع الأصلي إذا فاز ليفربول بـ "البريميرليغ"

المصدر: أحمد طارق - دبي

لن ينال ليفربول في حال خالف التوقعات وانتزع لقب الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة، بل نسخة مقلدة، وفقاً لما ذكرته صحيفة ذا تايمز، اليوم الخميس.

ويتأخر ليفربول الذي سيستعيد خدمات نجمه المصري محمد صلاح، بنقطة واحدة عن مانشستر سيتي، قبل إقامة الجولة الأخيرة، حيث يستضيف ولفرهامبتون واندرارز، بينما يحل المتصدر ضيفاً على برايتون آند هوف ألبيون.

وفي ظل إقامة مباريات الجولة الأخيرة في التوقيت ذاته، فإنه ستتوفر نسخة مقلدة من الدرع في ملعب أنفيلد، في حال حقق فريق يورغن كلوب المفاجأة.

وأوضحت وكالة رويترز أن رابطة الدوري تستخدم النسخة المقلدة خلال بعض البرامج التلفزيونية والجولات الترويجية، بينما توجد النسخة الأصلية في استاد الاتحاد، منذ أحرز السيتي اللقب العام الماضي، ومن المنتظر أن تُنقل إلى برايتون لتكون حاضرة هناك.

وستكون ميداليات البطل متاحة في الملعبين، وسيحصل كل لاعب شارك في 5 مباريات على الأقل على ميدالية واحدة.