سواريز يهاجم دفاع برشلونة: كانوا مثل الأطفال

المصدر: أحمد طارق - دبي

هاجم مهاجم برشلونة، لويس سواريز، زملاءه في البلوغرانا قائلاً إنهم دافعوا مثل الأطفال في الهدف الرابع، الذي هز شباك الفريق الكاتالوني في الهزيمة الثقيلة 4-0 في ليفربول أمس، والتي أطاحت به خارج دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد الخسارة 4-3 في النتيجة الإجمالية.

وسجل ديفوك أوريجي مهاجم ليفربول الهدف الحاسم الذي أكمل انتفاضة مذهلة لفريق المدرب يورغن كلوب، إذ هز الشباك بعد تمريرة منخفضة من ترينت ألكسندر-أرنولد الذي خدع لاعبي الفريق الزائر بتنفيذه السريع لركلة ركنية.

وأبلغ سواريز الصحافيين بعد عودة كارثية لناديه القديم الذي أمضى بين صفوفه ثلاث سنوات قبل انتقاله إلى برشلونة: "في الهدف الرابع ظهرنا مثل الأطفال، يجب أن نكون مستعدين لكل النقد الذي سينهال علينا الآن.. نحن في غاية الحزن ونشعر بألم كبير، نشعر بهذا الألم رغم أننا محترفون".