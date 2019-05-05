كلوب يكشف ماذا فعل "صلاح" بعد إصابته المروعة أمام نيوكاسل

المصدر: أحمد طارق-دبي

أبدى المدير الفني لليفربول الألماني يورغن كلوب، شعوره بالاطمئنان إزاء حالة نجم الفريق المصري محمد صلاح، الذي غادر الملعب على محفة إثر اصطدام قوي في الرأس مع حارس نيوكاسل يونايتد، السلوفاكي مارتن دوبرافكا، لينزل بدلاً منه البلجيكي ديفوك أوريغي.

وكشف كلوب في تصريحات عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب سانت جيمس بارك، وفاز به "الريدز" بصعوبة 3-2 في الجولة 37 وقبل الأخيرة من "البريميير ليغ" "شاهد نهاية المباراة من داخل غرف تبديل الملابس. هو بحالة جيدة".

وغادر "مو" صلاح الملعب في الدقيقة 73 متأثراً بإصابته إثر اصطدامه بقوة مع حارس نيوكاسل دوبرافكا، قبل أن يخرج على محفة والتأثر يبدو على ملامحه، وينزل بدلاً منه البلجيكي ديفوك أوريجي.