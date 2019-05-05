مشجعة تطلب من الكرواتي لوفرين الاطمئنان على محمد صلاح

المصدر: أحمد طارق-دبي

طلبت مشجعة لنادي ليفربول الإنجليزي، من لاعب "الريدز" الكرواتي لوفرين، الاطمئنان على حالة اللاعب المصري محمد صلاح، بعد اصابته أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي.

وعلقت المشجعة على صورة نشرها لوفرين، وعلق عليها قائلاً: "حققنا فوزاً في مباراة صعبة، وأظهرنا أننا لا يمكن أن نستسلم وسنستمر في القتال، وأتمنى الشفاء السريع لمحمد صلاح، نحن نحتاجك وننتظر عودتك سريعاً:"

وقالت المشجعة: "هل هو بخير، أرجوك نحن لا نستطيع التحمل"، ليرد اللاعب الكرواتي قائلاً:

لوفرين يطمئن مشجعة على محمد صلاح، بعدما طلبت الاطمئنان على حالة اللاعب المصري، قائلاً: "سيكون بخير، لكن لا يتذكر من أنا، مو وحش. ولا تقلقي سوف يتعافى".