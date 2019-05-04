محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة في ليفربول

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

اختير الهدف الذي سجله النجم المصري لليفربول في شباك تشيلسي خلال المباراة التي انتهت بفوز ليفربول 2 / صفر ضمن المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، كأفضل أهداف فريقه خلال شهر أبريل

الماضي، وستكون هذه الجائزة هامة بالتأكيد للاعب الذي غاب عن جائزة الأفضل في انجلترا قبل أن يواصل التألق من جديد.

وكان صلاح قد سجل الهدف الثاني لليفربول في شباك تشيلسي في الدقيقة 53 من المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد في 14 نيسان/أبريل، وقد اختير كأفضل أهداف الفريق طوال الشهر من خلال استطلاع أجراه النادي بموقعه على الإنترنت.

وجاء الهدف الذي سجله صلاح في شباك ساوثهامبتون، في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول 3 / 1 في الخامس من أبريل، في المركز الثاني بقامة أفضل أهداف الفريق.

وتلاه في المركز الثالث هدف جيورجينيو فينالدوم أمام كارديف سيتي في المباراة ،التي انتهت بفوز ليفربول 2 / صفر في 21 نيسان/أبريل.