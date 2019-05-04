رحلة شاقة للوداد والترجي في إياب نصف نهائي الأبطال

المصدر: الرباط - أ.ف.ب

يملك الترجي التونسي حامل اللقب، والوداد البيضاوي المغربي، أفضلية حسابية حذرة، عندما يخوضان اليوم مباراتين شاقتين في إياب نصف نهائي أبطال إفريقيا، على أرض مازيمبي الكونغولي الديمقراطي، وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي توالياً.

قبل أسبوع، تغلب الترجي على مازيمبي، حامل اللقب خمس مرات، بهدف الجزائري يوسف بلايلي مطلع الشوط الثاني في رادس، فيما حقق الوداد، بطل النسخة قبل الأخيرة، فوزاً حذراً على بطل 2016 ماميلودي 2-1، بهدفي صلاح الدين السعيدي وبديع أووك.

ويتطلع الفريقان العربيان للعودة ببطاقة التأهل للنهائي، في تكرار لمواجهتهما في 2011، عندما أحرز الترجي لقبه الثاني بعد الأول في 1994، لتعادله ذهاباً على أرض الوداد، وفوزه إياباً بهدف الغاني هاريسون أفول.

في المباراة الأولى، يستعد مازيمبي لحشد 20 ألف متفرج في معقله، باحثاً عن أداء مختلف عن مباراة الذهاب، ولعب آخر 18 دقيقة بـ10 لاعبين بعد طرد قلب دفاعه شونغو. وبالقرب من بريتوريا، لا تبدو هناك أسرار بين الوداد وماميلودي، إذ التقيا سبع مرات في آخر ثلاثة مواسم، ولم يتعد الفارق هدفاً وحيداً في ست مباريات.