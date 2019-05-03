نادي برشلونة لمحمد صلاح: نراك الأسبوع المقبل

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

وجه الحساب الرسمي لفريق برشلونة الإسباني على موقع التواصل الإجتماعي توتير، رسالة إلى اللاعب الدولي المصري وهداف فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وذلك قبل مواجهة الفريقين في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا والمقرر إقامتها في معقل النادي الإنجليزي.

ونشر الحساب الرسمي صورة لهدافي الفريقين الأرجنتيني ليونيل ميسي، والمصري محمد صلاح، وهما يتصافحان قبل المباراة وقال “نراك في الإسبوع المقبل” كما تم وضع صورة علمي مصر والأرجنتين وهما جنسيتي اللاعبين، ويحتاج الفريق الإنجليزي إلى الفوز برباعية نظيفة في مباراة الأياب لكي يصعد إلى نهائي البطولة عقب خسارته بثلاثية في مباراة الذهاب بفضل الموهبة الأرجنتينية ميسي.